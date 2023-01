iPhone 14 Pro: ancora DISPONIBILE su Amazon, pochi pezzi

Inutile girarci intorno: iPhone 14 Pro (così come il suo fratellone Pro Max) è uno dei telefoni più richiesti del momento, ma anche uno dei più introvabili. Lo smartphone premium di Apple ha visto una domanda esagerata, ma c’è stato un problema che ha impedito all’azienda di guadagnare ingenti quantità di denaro con lo stesso.

A causa dei lockdown governativi in Cina per contenere i contagi da Coronavirus infatti, l’OEM di Cupertino si è trovato senza scorte disponibili per soddisfare i clienti. In poche parole, le fabbriche asiatiche di Foxconn sono rimaste chiuse e non hanno potuto realizzare abbastanza modelli per tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta. Ci sono tempi di attesa enormi per un nuovo, ma per fortuna, piano piano sembra che la situazione stia migliorando.

Di fatto, oggi abbiamo scoperto che iPhone 14 Pro è pronto per la consegna immediata su Amazon; è la versione “nero siderale” con 128 GB di memoria interna. Lo portate a casa con spedizione gratuita compresa nel prezzo. Se lo prenderete oggi, sarà a casa vostra entro mercoledì 4 gennaio. Il prezzo è di 1339,00€.

iPhone 14 Pro: fate presto, potrebbe andare a ruba

Come sempre, iPhone 14 Pro ha “i giorni contati”; potrebbe andare a ruba da un momento all’altro, perché sono moltissimi gli utenti che ne stanno cercando uno. Se siete interessati, vi consigliamo di acquistarlo ora senza perdere tempo, così da assicurarvi il vostro esemplare in tempi celeri e senza problemi.

Inutile descriverlo: lo conosciamo tutti. iPhone 14 Pro è un device dotato di schermo Retina XDR ProMotion da 6,1 pollici con Dynamic Island, tre fotocamere di punta con sensore principale da 48 Megapixel e molto altro ancora. Ha il frame in acciaio e il retro in vetro con supporto alla MagSafe charging. Anteriormente, il pannello è protetto dal Ceramic Shield e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato. Lo storage è da 128 GB.

