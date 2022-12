iPhone 14 Pro: alcuni utenti segnalano problemi al display

Sembra che alcuni utenti possessori di iPhone 14 Pro e Pro Max stiano segnalando dei problemi al loro display. Dalle segnalazioni infatti, apprendiamo che i telefoni sembrano emettere delle strisce lampeggianti al riavvio del terminale. Non c’è un motivo particolare e non si capisce come risolvere questo bug.

iPhone 14 Pro: il bug del display lampeggiante

In un post pubblicato su Reddit infatti, moltissimi clienti stanno segnalando che il loro telefono ha iniziato a mostrare una o più linee verdi sul display al momento dell’accensione. Una volta che il device diventa operativo, spariscono del tutto. Qualcuno pare che abbia già contattato il supporto Apple; l’azienda stessa sembra essere a conoscenza del problema e ha riportato che si tratta di un bug presente in iOS 16.

Stando a quanto dichiarato dagli utenti di Reddit infatti, il problema sembra essersi palesato dopo l’aggiornamento ad iOS 16.2 rilasciato pochi giorni or sono con tante novità esclusive (Apple Music Sing, Freeform e non solo). Qualcuno però, suggerisce che il bug sia presente anche da prima. La compagnia afferma che sta lavorando ad una patch per fixare il tutto, ma al momento i dettagli di questa criticità sono sconosciuti. Ad ogni modo, non sembra essere così drastica; siamo convinti che un futuro aggiornamento risolverà tutto. Voi avete riscontrato qualcosa di simile? Fatecelo sapere.

