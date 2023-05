iPhone 14 Pro al prezzo più basso del web: bastano 969€ con QUEST'OFFERTA

iPhone 14 Pro continua ad essere lo smartphone più desiderato del momento e con la nuova offerta eBay è possibile acquistarlo al prezzo più basso del web. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 969 euro, con un taglio netto rispetto al listino di 1.339 euro della variante da 128 GB. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per la versione nera e per la versione viola dello smartphone (vi basta cliccare sul link precedente per raggiungere la pagina dell’offerta). La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

iPhone 14 Pro: con quest’offerta è da prendere subito

Da tempo ormai, iPhone 14 Pro è diventato lo smartphone più richiesto sul mercato, grazie alla combinazione perfetta tra design, prestazioni ed efficienza che lo rende un riferimento assoluto per milioni di utenti. Dotato di un display OLED con Dynamic Island e diagonale da 6,1 pollici oltre del processore Apple A16 Bionic, lo smartphone della casa di Cupertino è uno dei modelli su cui puntare nella fascia alta del mercato. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con il sensore principale da 48 Megapixel di nuova generazione. Lato software, invece, c’è iOS 16, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che garantisce un supporto al top del mercato.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro da 128 GB al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.339 euro. L’offerta è valida per le versioni:

Scegliendo di pagare con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.