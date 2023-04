iPhone 14 Pro a meno di 1000€?! Sì, grazie a questa offerta di eBay

Il telefono protagonista di questa offerta non richiede grosse presentazioni: l’iPhone 14 Pro è il top di gamma di gran lunga più desiderato sul mercato. Oggi può essere tuo ad un prezzo semplicemente incredibile, grazie ad un’offerta estremamente aggressiva di eBay. L’iPhone 14 Pro può essere tuo a 999€, cioè uno dei migliori prezzi a cui sia mai stato proposto dal lancio.

L’iPhone 14 Pro è il nuovo smartphone di Apple e promette di stupire gli utenti con una serie di funzionalità avanzate. Uno dei primi aspetti che salta all’occhio è il display Super Retina XDR da 6,1″ con teconologia always-on e ProMotion, che garantisce immagini nitide e dettagliate ad ogni angolazione di visualizzazione. Ma le novità non finiscono qui: grazie alla nuova funzione Dynamic Island, l’interazione con l’iPhone sarà ancora più intuitiva e personalizzabile. La fotocamera principale da 48MP rappresenta un altro grande punto di forza dell’iPhone 14 Pro: la risoluzione fino a 4 volte più alta consente di scattare foto sempre più dettagliate e nitide. Inoltre, la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, permette di creare video professionali di alta qualità, mentre la modalità Azione consente di ottenere riprese stabili e senza sbalzi, anche durante attività sportive estreme.

Tra le novità più interessanti introdotte con questa generazione, l’iPhone 14 offre anche diverse funzionalità pensate per tutelare la sicurezza dell’utente. Il telefono è dotato di una tecnologia salvavita che rileva gli incidenti e chiama automaticamente i soccorsi in caso di necessità, oltre ad una batteria che dura tutto il giorno e consente fino a 23 ore di riproduzione video. L’iPhone 14 Pro è anche il primo smartphone ad offrire la connettività satellitare, che permette di chiamare i soccorsi in situazioni di emergenza anche quando la rete telefonica tradizionale non prende.

L’iPhone 14 Pro è uno smartphone all’avanguardia che si distingue per la qualità del display, la potenza della fotocamera e le funzioni avanzate di sicurezza. Se sei alla ricerca di un dispositivo che possa soddisfare ogni tua esigenza, non perdere assolutamente l’occasione di acquistare l’iPhone 14 Pro a meno di 1000€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.