iPhone 14 Pro a meno di 1000€: è possibile con questa super OFFERTA

Se stai cercando di acquistare il nuovo iPhone 14 Pro a un prezzo imbattibile, non perdere questa occasione su eBay.

Per un tempo limitato, puoi trovare il modello da 128 GB a soli 999 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Inoltre, la spedizione è gratuita e la consegna è garantita in 2-3 giorni lavorativi.

Non devi preoccuparti della sicurezza del tuo acquisto, perché il venditore è un utente verificato con numerosi feedback positivi. In ogni caso, sei sempre protetto dalla garanzia cliente eBay, che ti rimborsa in caso di problemi con il prodotto o il venditore.

iPhone 14 Pro: irrinunciabile a questo prezzo

iPhone 14 Pro è uno smartphone di ultima generazione, dotato di un design elegante e resistente con il suo schermo OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La tripla fotocamera posteriore è guidata dal nuovo sensore da 48 megapixel, con zoom ottico e digitale, stabilizzazione ottica dell’immagine e modalità notturna. La fotocamera anteriore è anch’essa da 12 megapixel e supporta il Face ID per lo sblocco sicuro del telefono.

Il dispositivo supporta la ricarica rapida e wireless e ti assicura un’autonomia che dura per tutto il giorno. Merito anche dell’efficienza energetica del nuovo chipset, che ti garantisce prestazioni altissime.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e approfitta subito di questo iPhone 14 Pro ad un prezzo incredibile. Le scorte sono limitate, dunque meglio affrettarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.