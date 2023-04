iPhone 14 Pro a soli 994€: FOLLIA eBay anche a Tasso Zero

Acquista iPhone 14 Pro a soli 994 euro, anziché 1339 euro. Questa incredibile occasione firmata Apple la trovi solo su eBay in quantità limitata. Perciò sbrigati per aggiudicarti questo top di gamma. Sappi che per ottenere il prezzo vantaggioso di 994 euro devi inserire il codice coupon ITPERPTJS2PDJ67M prima del check out. Grazie a questo ordine stai risparmiando esattamente 345 euro.

Tra l’altro, merito dell’ottima opportunità di eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 331 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 14 Pro: il top di gamma Apple oggi costa pochissimo

Il nuovo Apple iPhone 14 Pro è un vero e proprio spettacolo. Scopri Dynamic Island che mette in evidenza le cose che ti interessano senza interrompere quello che stai facendo. La fotocamera da 48MP è spettacolare per foto e video in 4K. Grazie al processore A16 Bionic farai davvero di tutto senza fatica. La nuova batteria garantisce fino a 23 ore di riproduzione video. Cosa stai aspettando?

Aggiungilo al carrello con soli 994 euro, anziché 1339 euro. Non solo risparmi 345 euro, ma con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.