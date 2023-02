iPhone 14 Pro 512 GB al MINIMO STORICO su Amazon: oltre 300€ di sconto, è IMPERDIBILE

Amazon lancia un’offerta lampo per iPhone 14 Pro. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il taglio da 512 GB al prezzo scontato di 1.417 euro invece di 1.729 euro. Si tratta di uno sconto di ben 312 euro che consente di acquistare lo smartphone di Apple al prezzo minimo storico con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni ed è destinata ad esaurirsi rapidamente. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro 512 GB: ora al minimo storico con la nuova offerta Amazon

Il nuovo iPhone 14 Pro è, senza dubbio, uno dei modelli più desiderati del momento, garantendo un mix unico tra prestazioni e dimensioni compatte. Lo smartphone può contare sul SoC Apple A16 Bionic e su di un display AMOLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. C’è anche la tripla fotocamera posteriore, vero e proprio punto di riferimento per tantissimi creator. Non manca iOS 16 con la sua eccellente ottimizzazione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro 512 GB al prezzo scontato di 1.417 euro invece di 1.729 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Apple che viene scontato di ben 312 euro con la possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Il taglio di prezzo è l’occasione giusta per acquistare una versione decisamente più completa di iPhone 14 Pro con tanto spazio di storage in più rispetto alle versioni da 128 GB e 256 GB, anch’esse scontate su Amazon.

