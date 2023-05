iPhone 14 Pro 256GB è in offerta su Amazon: consegna in 24 ore

Oggi Amazon propone l’iPhone 14 Pro da 256GB ad un prezzo decisamente interessante. Inoltre, la disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro 24 ore. Il top di gamma di Apple è disponibile a soli 1279,99€, con un risparmio di oltre 150€ sul suo normale prezzo di listino. Davvero niente male, considerato che l’iPhone 14 Pro è molto raramente in offerta (un po’ come quasi tutti i prodotti di Apple).

L’iPhone Pro di ultima generazione presenta un design raffinato e robusto, realizzato con materiali di alta qualità come vetro e acciaio. Questo conferisce al telefono una maggiore solidità rispetto ai modelli in alluminio, sebbene comporti un leggero aumento di peso e spessore. Tuttavia, l’iPhone Pro rimane comodo da tenere in mano grazie alle sue dimensioni perfette per una presa salda. Inoltre, il nuovo design presenta una soluzione a punto esclamativo per sostituire il notch, dove si trovano il sensore FaceID e la fotocamera interna. Questa soluzione è avvolta dalla nuova Dynamic Island, uno spazio interattivo e dinamico che si espande e contrae a seconda delle necessità, visualizzando notifiche e informazioni importanti.

Le novità non si fermano qui: l’iPhone 14 Pro introduce finalmente la funzionalità Always-on Display, che permette al display di rimanere sempre acceso, mostrando l’ora e le notifiche principali. Questo è reso possibile grazie al nuovo display, che consente di ridurre la frequenza di aggiornamento al minimo, limitando così il consumo della batteria. Inoltre, la connettività del dispositivo è all’avanguardia, con il supporto alla rete 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS dual-band e, negli Stati Uniti (presto anche in Europa), il servizio di emergenza satellitare.

Il display OLED LTPO da 6,1 pollici offre un refresh rate massimo di 120Hz, supporto Dolby Vision e una luminosità di picco di 2.000 nits. La qualità dell’immagine è eccezionale, persino sotto la luce diretta del sole, e il sensore automatico di regolazione della luminosità è doppio. Il cuore pulsante dell’iPhone Pro è rappresentato dal potente processore A16 Bionic a 4nm, accompagnato da 6GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria da 3.200mAh (12,4 Wh) si ricarica rapidamente con una potenza di 20W, raggiungendo il 50% in soli 30 minuti, o in modalità wireless a 15W. Tutto questo oggi può essere tuo ad un prezzo imperdibile: non farti scappare questa offerta.

