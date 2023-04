iPhone 14 Pro (256 GB): un grande classico, OGGI al prezzo più basso su Amazon

Se state cercando uno smartphone di punta Apple perché volete sostituire il vostro vecchio iPhone, oggi vi consigliamo iPhone 14 Pro da 256 GB. Certo, parliamo dell’ammiraglia del settore, un prodotto che di listino costerebbe tantissimo (oltre 1469,00€) ma che pagherete molto meno grazie agli sconti di Amazon. Di fatto, sarà vostro con 1299,00€ che, non sono pochi, lo sappiamo, ma sono comunque proporzionati per ciò che il device ha da offrire. Il dispositivo in questione è in colorazione silver, presenta tanti GB a bordo per l’archiviazione di file, per l’installazione delle app, ma non solo.

Il nostro consiglio è il seguente: se siete soliti cambiare il vostro telefono dopo tanti anni, vi conviene investire in un gadget eccellente che possa durarvi altrettanto tempo. Per dire, se state pensando di cambiare il vostro vecchio iPhone 5S, il vostro iPhone 6, potete tranquillamente puntare su un iPhone 14 Pro da 256 GB, performante, capiente e pronto ad assistervi – almeno – per i prossimi cinque, sei o sette anni, senza il minimo problema. Anche perché Apple è solita aggiornare per molto tempo i propri gadget quindi non rischiate di trovarvi con un prodotto obsoleto dopo pochissimi mesi.

iPhone 14 Pro (256 GB): Best Buy al miglior prezzo

Il risparmio è davvero evidente e questo è un telefono eccezionale. Schermo Retina OLED ProMotion da 6,1 pollici, batteria che dura un giorno, ricarica rapida via cavo, wireless o con MagSafe, comparto fotografico di punta, frame in acciaio, processore eccellente con modem 5G e molto altro ancora. Insomma, questo è il top del momento.

Con Amazon avrete due anni di garanzia (oltre al singolo anno con Apple), c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e la consegna sarà rapida. In pochissimi giorni sarà a casa vostra. A 1299,00€ al posto di 1469,00€ è un ottimo investimento per il futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.