iPhone 14 Pro 256 GB: ora al MINIMO STORICO con la nuova offerta Amazon (-110€)

Continua a calare il prezzo di iPhone 14 Pro. Lo smartphone di Apple, probabilmente il modello più desiderato sul mercato, è protagonista di una nuova offerta Amazon dedicata al taglio di memoria da 256 GB, decisamente più completo rispetto alla versione da 128 GB. Con l’offerta in corso, infatti, lo smartphone può essere acquistato al prezzo scontato di 1.359 euro invece di 1.469 euro.

C’è, quindi, uno sconto di 110 euro che rende questa variante ancora più interessante. Da notare, inoltre, che continua l’offerta sul taglio da 128 GB proposto da Amazon al prezzo scontato di 1229 euro invece di 1.339 euro. Per entrambe le versioni è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

iPhone 14 Pro 256 GB: ora in offerta al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro descrive quello che è a tutti gli effetti uno degli smartphone più completi sul mercato. Il dispositivo può contare su di un display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici e Dynamic Island.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Apple A16 Bionic a cui si affianca una tripla fotocamera posteriore, con il nuovo sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 16, sempre più completo di funzionalità e ottimizzato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro 256 GB al prezzo scontato di 1.359 euro invece di 1.469 euro, con 110 euro di sconto sul listino. In sconto c’è anche il taglio da 128 GB che viene proposto al prezzo scontato di 1.229 euro invece di 1.339 euro. Per entrambe le offerte è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili.

Ecco il link all’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.