iPhone 14 Pro (256 GB): l'offerta che aspettavi è arrivata

Se state cercando un cameraphone di punta di casa Apple, volevo consigliarvi il meraviglioso iPhone 14 Pro nella sua interazione con 256 GB di memoria interna e nella colorazione silver. Il device costa tanto è vero, ma presenta specifiche all’avanguardia e caratteristiche tecniche uniche. Come non citare la presenza del processore di ultima generazione Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, le ottiche Premium con sensore principale da 48 megapixel, lo schermo OLED da 6,1” retina XDR con ProMotion fino a 120 Herz e molto altro ancora.

iPhone 14 Pro si presenta come un ammiraglia di altissimo profilo, dotata delle ultime tecnologie proprietaria dell’azienda di Cupertino. Intanto vogliamo dirvi che si trova su Amazon all’incredibile prezzo di 1299,00 € al posto di 1479,00 €. Capite bene che il risparmio è davvero elevato per un prodotto uscito da pochi mesi in commercio. Questo telefono viene venduto e spedito da Amazon quindi vuol dire che sarà a casa vostra entro pochissimi giorni e godrà di tutto il supporto tecnico necessario.

iPhone 14 Pro: con un risparmio così è da prendere al volo

Pensate che ci sono le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto, la consegna è celere e si ha accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Come non citare poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con il rivenditore e a un anno di assistenza tecnica dedicata, con supporto logistico valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Il melafonino presenta una fotocamera principale da 48 megapixel che gira video in 4K HDR, in ProRES, con tante chicche software al seguito. Lui può sostituire una fotocamera professionale in tantissime operazioni e può essere utilizzato anche come vlog camera senza alcun problema. Se poi avete un Mac, il trasferimento dei file girati avverrà in secondo grazie a AirDrop.

Con 256 GB di memoria interna poi, non dovete temere neanche lo spazio a disposizione; avrete tantissimo storage per installare applicazioni, archiviare file, foto, video, canzoni senza la minima preoccupazione.

Approfittate ora di questa fantastica offerta per portarvi a casa questo gioiello a soli 1299,00 € al posto di 1469,00€.

