iPhone 14 Pro 256 GB: in offerta a QUESTO PREZZO è un AFFARE (anche a rate)

iPhone 14 Pro da 256 GB è sempre di più lo smartphone da comprare: compatto, veloce e in grado di garantire un accesso completo a tutti i servizi Apple. Grazie alla nuova offerta eBay di oggi è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 1.099 euro. Grazie a PayPal è anche possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro 256 GB è da prendere subito

Con iPhone 14 Pro si va sul sicuro: lo smartphone è dotato di un comparto tecnico completo, con un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A16 Bionic che rappresentano una combinazione vincente. Il dispositivo è veloce in tutti i contesti di utilizzo e sarà supportato da Apple in modo costante nel corso del prossimo futuro.

Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Il modello in offerta è dotato di 256 GB di storage. Si tratta del taglio di memoria giusto su cui puntare per avere più spazio disponibile per foto, video e app rispetto alla versione da 128 GB che inizia a “star stretta” a molti utenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.099 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

