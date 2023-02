iPhone 14 Pro (256 GB): con questo device realizzerete video CINEMATOGRAFICI

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple ma non sapete quale modello acquistare, ci pensiamo noi ad aiutarvi nella scelta. Di fatto, iPhone 14 Pro oggi si porta a casa con 1359,99€ al posto di 1489,00€ nella sua iterazione silver con 256 GB di memoria. Questa versione è molto importante se avete intenzione di girare clip video di qualità cinematografia con lo smartphone. Per quale motivo vi diciamo questo? Semplice. Grazie all’ampia memoria posta all’interno del dispositivo, gli utenti avranno la possibilità di realizzare clip in ProRES, lo standard di qualità cinematografico di ultima generazione.

iPhone 14 Pro: il cameraphone definitivo per i professionisti

Questo smartphone di Apple è un cameraphone in tutto e per tutto, con features all’avanguardia. Citiamo infatti il software di bordo comprendente gli stili fotografici, lo slow-motion, la modalità panoramica, la modalità azione, quella cinematografica e potrete perfino fare scatti panoramici e ritratti con bokeh attivo. Grazie ai 256 GB di memoria interna, archivierete tutti i file senza il minimo problema.

Per girare video ProRES in 4K vi consigliamo questo modello, altrimenti sarete limitati alla registrazione ProRES FullHD. Ad ogni modo, si può utilizzare la fotocamera per realizzare i video in 4K HDR Dolby Vision fino a 60 fps senza il minimo problema. Anche le fotografie saranno stupende, visto che c’è una camera principale da 48 Megapixel che opera con il pixel binning. Si possono realizzare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il display è un pannello OLED ProMotion Retina XDR da 6,1 pollici e le cornici sono super sottili. Molto comoda e pratica la Dynamic Island che rivoluziona l’esperienza d’uso.

Il processore è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G al seguito e c’è anche una batteria capiente con ricarica veloce via Lightning, via wireless charging o mediante MagSafe. A 1359,99€ al posto di 1489,00€ è un vero e proprio best buy.

