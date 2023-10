iPhone 14 Pro 256 GB cala ancora: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro 256 GB che, di settimana in settimana, diventa ancora più conveniente e ora è disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro grazie a quest’offerta eBay. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire: il taglio da 256 GB dello smartphone, infatti, è sempre più difficile da trovare a un buon prezzo. La promozione riguarda le versioni con colorazione Viola e Nero. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal.

iPhone 14 Pro 256 GB in offerta: è un best buy

L’ottimo iPhone 14 Pro è, sempre di più, l’iPhone giusto da comprare, grazie a un prezzo molto più basso rispetto a quello di iPhone 15 Pro con pari storage. In più, il nuovo 15 Pro ha davvero poco da aggiungere rispetto ad iPhone 14 Pro che, per rapporto qualità/prezzo, è sempre di più un best buy.

Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, troviamo iOS 17, con tutte le ultime novità sviluppate da Apple e un accesso completo ai servizi dell’azienda di Cupertino.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 256 GB con un prezzo scontato di 1.099 euro, con la possibilità di scegliere tra la versione Viola e la versione Nero oltre che di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

