iPhone 14 Pro (256 GB) al miglior prezzo su Amazon (-5%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero strepitosa relativa ad uno dei flagship più potenti del mercato; iPhone 14 Pro, nella sua iterazione con 256 GB di memoria e in colorazione silver, si porta a casa con lo sconto del 5% sul prezzo di listino. Vale a dire che, da 1469,00€ lo pagherete solo 1399,00€, spese di spedizione incluse. Non si era mai visto un risparmio simile su un’ammiraglie che, fino a pochi mesi fa, era introvabile in commercio.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento dell’articolo in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al portale o, volendo, fino a 24 rate con Cofidis dall’importo super contenuto.

Come non segnalare poi la garanzia di un anno con Apple, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+, e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro (256 GB) su Amazon

Questo flagship è uno dei più potenti che vi siano sul mercato, con ben 256 GB di memoria interna, più che necessari se avete intenzione di girare video in ProRES 4K. Essendo un cameraphone, consente anche la ripresa di video in Cinema Mode, in 4K HDR Dolby Vision, ma anche gli scatti HDR, in ProRAW e molto altro ancora. Il pannello poi è una gioia per gli occhi: parliamo di un’unità da 6,1 pollici OLED super risoluta, nitida e con tecnologia ProMotion al seguito. C’è anche l’Always On Display che consente di visualizzare le informazioni chiave a schermo spento. Inoltre, è un telefono potentissimo: gode di un processore Apple Bionic A16 di ultima generazione con modem 5G al seguito.

Se siete interessati, vi suggeriamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. A 1399,00€ al posto di 1469,00€ è davvero un buon affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.