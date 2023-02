iPhone 14 Pro (128 GB): se cercate un cameraphone, lui è quello GIUSTO

Uno dei migliori cameraphone del momento e sicuramente iPhone 14 Pro. Dopo una latitanza durata diversi mesi, finalmente, l’ammiraglia di Apple è tornata disponibile su Amazon… e lo ha fatto in grande stile. Il motivo è semplice. Al posto di 1339,00 €, oggi questo gioiello lo pagherete solo 1229,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio davvero elevato per un top di gamma di ultima generazione. Lo potete trovare su Amazon, ma ricordatevi che la consegna sarà celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra o presso il domicilio da voi selezionato.

Amazon vi darà poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale, a tasso zero e senza sorprese aggiuntive. Come non citare alla fine, anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più?

iPhone 14 Pro: il Best Buy assoluto

iPhone 14 Pro si porta a casa con lo sconto dell’8%, ma considerate che questo smartphone non lo si compra solo per il risparmio che presenta oggi, anzi. Questa ammiraglia è pensata quasi esclusivamente per i professionisti dell’immagine, per i Content Creator, per chi lavora con i social o ha necessità di realizzare dei contenuti per il web in maniera veloce e immediata, ma con una qualità eccezionale.

La dotazione fotografica di iPhone 14 Pro è qualcosa di inarrivabile; la pasta dell’immagine è realistica, ci sono tre sensori che realizzano video in 4K HDR ma non solo. I più esigenti avranno pane per i loro denti, visto che questo telefono gira clip anche in ProRES. Si tratta di uno standard cinematografico pesantissimo, infatti, se avete intenzione di fare video in questa maniera, vi suggeriamo l’acquisto di un modello da 256 GB o addirittura, quello da 1 TB.

Il software invece, è una vera gioia che renderà facile la vita dei creativi; c’è la possibilità di fare il time-lapse, lo slow motion, di riprendere fotografie panoramiche, realizzare immagini a 48 megapixel, nitide e luminose anche al buio. Segnaliamo poi la presenza della cinema mode, una funzione esclusiva che vi consentirà di avere dei risultati paragonabili a quelli di una cinepresa professionale.

Potremmo stare ore qui a parlarvi di tutte le features di cui dispone questo smartphone, ma vi basti sapere che è uno dei telefoni più venduti e apprezzati dalla community degli influencer. Se siete interessati, vi invitiamo a valutare l’acquisto nel breve periodo, prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

