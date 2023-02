iPhone 14 Pro (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Il meraviglioso e potentissimo iPhone 14 Pro si trova in super sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 1269,00€, con spese di spedizione incluse nel prezzo. Parliamo di un costo decisamente molto contenuto, rispetto al suo valore di partenza. Questo dispositivo è un Must fra gli appassionati della mela, ma è anche un eccellente strumento di lavoro per tutti quelli che hanno esigenze professionali molto importanti. Pensiamo ai Videomaker, ai content creator, ai social media manager e non solo.

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia next-gen di punta, con schermo OLED da 6,1″ con ProMotion fino a 120 Hz e molto altro ancora. È un cameraphone con ottiche risolute, stabilizzate e ricche di funzionalità all’avanguardia, pensate per soddisfare le esigenze dei creativi.

La versione in sconto è quella con 128 GB di memoria interna e in colorazione nero siderale. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

iPhone 14 Pro (128 GB): sempre più conveniente su Amazon

Il dispositivo di Apple è l’ultima ammiraglia rilasciata sul mercato; gode di un rapporto qualità-prezzo indescrivibile e presenta specifiche di pregio. Citiamo lo schermo con luminosità di picco di 2000 nit, il processore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato, la costruzione in acciaio e vetro, con protezione Ceramic Shield per il pannello anteriore.

Le fotocamere, come detto, sono semplicemente uniche: la main camera da 48 Mpx con pixel Binning riesce a realizzare immagini perfette anche al buio. Ottimi i video in 4K HDR, ma volendo si può anche girare clip in ProRES, uno standard molto apprezzato nel cinema dai professionisti dell’immagine.

Comprandolo da Amazon riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, ma ricordatevi sempre che avete anche il primo anno con Apple, con supporto tecnico via chat, via telefono o presso un qualunque Apple Store del mondo.

A 1269,00€ questo è l’iPhone giusto da acquistare oggi.

