iPhone 14 Pro (128 GB): il miglior iPhone da acquistare OGGI

Spesso ci domandiamo quale possa essere il miglior iPhone da acquistare in un determinato periodo, ma la risposta vera è che non c’è una sola risposta. La scelta di un nuovo telefono dipende da così tanti fattori che è quasi impossibile soddisfare le richieste e le esigenze di tutti; noi spesso ci proviamo e cerchiamo di dare sempre un target differente per ogni prodotto che vi consigliamo, soprattutto per quanto concerne quelli di Apple.

La verità è che il miglior iPhone da comprare è sempre l’ultimo modello; nello specifico, iPhone 14 Pro si presenta come il dispositivo più potente e versatile dell’azienda, in grado di soddisfare le necessità comuni ma anche quelle dei fotografi e del Content Creator più esigenti. Certo, costa molto, precisamente 1339,00 €, ma grazie agli sconti di Amazon, sarà vostro con soli 1179,99 €.

iPhone 14 Pro: il super top di gamma di Apple

Capite bene che il risparmio è davvero esagerato per un’ammiraglia di questo livello. Comprandolo da Amazon poi avrete tantissimi vantaggi esclusivi come ad esempio la possibilità di pagare in comode rate con il sistema interno al sito oppure, perché no, in micro pagamenti con Cofidis. Non serve la busta paga ma solo la carta d’identità e il codice fiscale, oltre all’iban per l’addebito mensile automatico.

La consegna sarà veloce e rapida: in pochissimi giorni il dispositivo arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo euro in più. Volendo però, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presente sul territorio. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma anche ad un anno di garanzia con il costruttore, valido perso tutti gli Apple Store di Italia e del mondo.

iPhone 14 Pro quindi, si presenta come uno smartphone di alto livello, con uno schermo OLED da 6,1” dotato di tecnologia all’avanguardia e con una luminosità di picco pari a 2000 nit. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bíonic A16 con modem 5G integrato. In poche parole questo vuol dire che tutte le applicazioni, anche i giochi più pesanti, gireranno sud senza il minimo problema. Ottimo poi il comparto fotografico all’avanguardia, dotato di sensori che riescono a girare i video anche in ProRES, lo standard cinematografico. Insomma, iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1179,99€ è da acquistare subito, ma siete veloci perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.