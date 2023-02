iPhone 14 Pro (128 GB): clamoroso crollo di prezzo su Amazon

Se stavate aspettando il momento esatto per poter acquistare il nuovo iPhone 14 Pro di Apple, sappiate che oggi è il giorno ideale per farlo. Il melafonino infatti, è disponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre: solo 1279,99€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse. Segnaliamo che la consegna è celere per i membri possessori di un account Amazon Prime; non di meno, oltre al risparmio del 4% sul valore di listino, avrete accesso a moltissimi altri vantaggi.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire della doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro (128 GB): perché acquistarlo oggi?

iPhone 14 Pro è uno degli smartphone più incredibili che vi siano sul mercato; presenta un processore Apple Bionic A16 con modem 5G al seguito, ha un meraviglioso pannello Retina XDR da 6,1 pollici OLED con tecnologia ProMotion, ma ancora. La batteria assicura un giorno di uso intenso e si ricarica via Lightning, con la MagSafe charging o con la ricarica wireless.

La selfiecam promette selfie nitidi e risoluti, videocall in altissima risoluzione, ma non finisce qui. Il comparto fotografico è eccellente e consente di avere riprese video in 4K HDR Dolby Vision, in ProRES, ma anche scatti in ProRAW. Questo è uno degli smartphone più eccezionali dal punto di vista fotografico: il software è ricco di chicche come la Cinema Mode, l’Action mode, gli stili fotografici e non solo. iPhone 14 Pro costa 1279,99€ e offre un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Approfittatene adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.