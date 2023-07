iPhone 14 Pro (128 GB): BOMBETTA di Amazon, lo paghi meno di 1130€

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, o semplicemente stavate aspettando il momento ideale per portarvi a casa un’ammiraglia della mela, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso iPhone 14 Pro (128 GB) in colorazione viola scuro costa solo 1129,00€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Ovviamente lo trovate su Amazon, con tantissimi vantaggi al seguito. Capite bene che è un prezzone per un device unico nel suo genere, ricco di tecnologia, con un comparto fotografico all’avanguardia e un design che, ancor oggi, fa la differenza nel panorama mobile tech.

iPhone 14 Pro (128 GB): l’ammiraglia che devi comprare oggi

Questo meraviglioso iPhone 14 Pro dispone di ben 128 GB di memoria interna, viene venduto nella colorazione Deep Purple e ha una serie di caratteristiche incredibili; partiamo dallo schermo OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e Dynamic Island che cela la selfiecam e tutti i sensori del telefono, ma non solo. Ha una luminosità di picco pari a 2000 nit e supporta l’HDR10+. La visione dei contenuti su questo pannello sarà eccelsa e, a tal proposito, non possiamo non menzionare l’ottimo comparto fotografico composto da lenti evolute che girano video in 4K HDR Dolby Vision, ProRES e non solo. Ci sono tante chicche software di pregio, come la Action Mode, la Cinema Mode e via dicendo. Il sistema fotografico invece, è da paura: il terminale scatta foto in ProRAW ricche di dettagli e luminose anche al buio.

Il chip interno, l’Apple Bionic A16 con modem 5G integrato invece, assicura performance fulminee anche durante l’esecuzione di giochi impegnativi o di applicazioni particolarmente esose dal punto di vista energetico. Si ricarica in un lampo con la 30W via Lightning ma volendo c’è anche la wireless charging o la ricarica via MagSafe. Con un prezzo di 1129,00€ al posto di 1339,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso iPhone 14 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.