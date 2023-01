iPhone 14 Pro (128 GB): acquisti OGGI, paghi in comode rate

Se state cercando uno smartphone di fascia altissima e lo volete di Apple, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPhone 14 Pro (128 GB), un device che, nella sua colorazione Silver, oggi costa 1306,00€ al posto di 1385,00€. Il risparmio è notevole ma se lo acquisterete da Amazon riceverete anche una serie di vantaggi esclusivi non da poco. Citiamo la consegna gratuita in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la doppia garanzia. C’è infatti quella di Apple per un anno e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 Pro (128 GB): il prodotto perfetto per chi fa video col telefono

Ammettiamolo: iPhone 14 Pro è un cameraphone davvero eccezionale, dotato di sensori di punta, un design all’avanguardia, uno schermo con Dynamic Island che lo rende più smart che mai e ovviamente, fa parte dell’ecosistema di Apple. Questo garantisce infatti, un’affidabilità senza eguali nel panorama della telefonia mobile. Se avete un Mac, non potete non avere un iPhone. I due dispositivi dialogano alla perfezione e in più, con gli altri gadget della mela si può creare un vero e proprio mondo tech che funziona in simbiosi: iPhone, iPad, Apple Watch, AirTag, Mac, AirPods e non solo.

Tornando allo smartphone, è perfetto per chi fa video o lavora con i social. Può girare clip in 4K HDR con le tre camere a bordo, in slow-motion, in Cinema o Action Mode, ma anche in ProRES, il formato pensato per i registi che vogliono girare clip con un dispositivo piccolo e compatto come l’iPhone.

A 1306,00€ diventa davvero interessante; approfittatene prima che terminino le scorte su Amazon o prima che il prezzo risalga al suo costo originale.

