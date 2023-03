iPhone 14 Pro 128 e 256 GB: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon (anche in 12 rate)

Continua il progressivo calo di prezzo di iPhone 14 Pro. In questo momento, infatti, lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 1.229 euro invece di 1.339 euro nella variante da 128 GB mentre il taglio da 256 GB può essere acquistato a 1.349 euro invece di 1.469 euro.

In entrambi i casi, si tratta del prezzo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Da notare, inoltre, che, per gli account abilitati a questo tipo di pagamenti, c’è ora la possibilità di acquistare iPhone 14 Pro in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi e senza dover attivare un finanziamento.

Per accedere all’offerta, disponibile a tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro: prezzo scontato nei tagli da 128 GB e 256 GB su Amazon

Con un display OLED da 6,1 pollici e il potente chip Apple A16 Bionic, oltre che con l’ottimizzazione di iOS, iPhone 14 Pro è, senza dubbio, un concentrato di potenza, efficienza e stile. Si tratta dello smartphone più desiderato del momento, acquistabile ora in quattro differenti colorazioni (argento, nero siderale, oro e viola).

Tutte e quattro le colorazioni di iPhone 14 Pro sono ora disponibili in offerta su Amazon:

la versione da 128 GB è acquistabile a 1.229 euro i nvece di 1.399 euro con un risparmio di 110 euro

è acquistabile a nvece di 1.399 euro con un risparmio di 110 euro la versione da 256 GB è acquistabile a 1.349 euro invece di 1.469 euro con un risparmio di 120 euro

Da notare che entrambe le varianti sono acquistabili in 12 rate senza interessi su Amazon. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è destinato a durare per poco tempo. Il consiglio, quindi, è di cogliere al volo l’occasione e assicurarsi lo smartphone ora al prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.