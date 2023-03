iPhone 14: PREZZO SCONTATO e pagamento in 12 rate su Amazon per tutta la gamma

Continua a crescere la convenienza di iPhone 14. Lo smartphone è ora disponibile con una nuova offerta Amazon che sconta tutti i tagli di memoria (128 GB, 256 GB e 512 GB) e le colorazioni garantendo, per tutte le versioni, la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi (per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti).

Con la promozione in corso è possibile acquistare il taglio da 128 GB al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro mentre la versione da 256 GB da 1.007 euro invece di 1.159 euro. Sconto anche per la versione da 512 GB, proposta a 1.299 euro invece di 1.419 euro.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto e scegliere il modello di iPhone 14 desiderato impostando la colorazione e il taglio di memoria.

iPhone 14: con le nuove offerte di Amazon tutta la gamma è in sconto

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato del potente SoC Apple A15 Bionic supportato da una doppia fotocamera posteriore e da un display da 6,1 pollici con pannello OLED. Lato software troviamo iOS 16 e l’immancabile Face ID. Da notare il supporto 5G oltre alla resistenza all’acqua che completando una scheda tecnica di altissimo livello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14:

al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro per la variante da 128 GB

invece di 1.029 euro per la variante da al prezzo scontato di 1.007 euro invece di 1.159 euro per la variante da 256 GB

invece di 1.159 euro per la variante da al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.419 euro per la variante da 512 GB

Su tutti e tre i tagli di memoria c’è la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

