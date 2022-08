iPhone 14: prezzo più alto ma nessun aumento di memoria

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che l’imminente iPhone 14 Pro di Apple non avrà un aumento sulla memoria di base nonostante si dice che il prezzo sia più alto di quello dell’anno precedente.

Come detto, a settembre Tim Cook annuncerà la nuova line-up di melafonini insieme agli orologi smart di ultima generazione. La gamma iPhone 14 includerà quattro modelli, come gli ultimi due anni, ma non ci sarà un mini device. Al suo posto, troveremo un Max non Pro che, secondo le indiscrezioni, potrebbe chiamarsi “Plus”, come le ammiraglie del passato.

A riportare la notizia dell’aumento di prezzo dei dispositivi (senza però l’upgrade sul lato della memoria) ci ha pensato l’analista Jeff Pu. Altri rumors e leaks invece suggeriscono l’arrivo di una versione Pro base da 256 GB. Stando a quanto affermano altri tipster, la variante base dovrebbe partire da 256 GB, ma onestamente noi non lo riteniamo probabile.

iPhone 14: un aumento di prezzo giustificato o no?

Certo che l’aumento della memoria giustificherebbe l’aumento di prezzo delle versioni basic, ma in realtà questo non dovrebbe avvenire. Secondo Jeff Pu infatti, le iterazioni di punta dovrebbero disporre di storage da 128, 256, 512 GB e 1 TB. Altre indiscrezioni invece pensano che potrebbe esserci anche una versione super costosa con 2 TB di spazio interno.

Ovviamente, segnaliamo che questi sono rapporti non confermati, quindi vi invitiamo a prendere le suddette notizie con “un pizzico di sale”. Con il debutto della gamma iPhone 14, ci aspettiamo nuovi rumors e nuovi dettagli. Restate in attesa perché il keynote di Apple sembra essere alle porte: si dice che si terrà online fra pochissime settimane.

Se volete comprare l’attuale iPhone 13 da 128 GB (a nostro avviso, la scelta più sensata oggi), sappiate che si trova in sconto a soli 876,00€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissime ore.

