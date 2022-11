iPhone 14: prezzo BOMBA per il Black Friday su Amazon

Ottimo prezzo per il nuovo fantastico iPhone 14 di casa Apple. In occasione degli sconti pazzi del Black Friday su Amazon, l’ammiraglia low-cost della serie di nuova generazione si può portare a casa con soli 907,00€. Segnaliamo che è un prodotto venduto e spedito dal sito stesso, quindi non dovrete pagare nulla di aggiuntivo. Solo il costo (scontato) del telefono. That’s it.

iPhone 14: uno sconto folle per un gioiello di smartphone

Inutile dirvi che si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon; gode della garanzia del sito, quindi significa che potrete usufruire di tutti i vantaggi esclusivi che il portale di Jeff Bezos riserva ai suoi clienti.

In primo luogo vi consigliamo di abbonarvi alla piattaforma di Amazon Prime così da non pagare mai le spese di spedizione sugli articoli che vengono commercializzati all’interno del sito. Avrete in omaggio anche la possibilità di usufruire della piattaforma video on demand di Prime Video e in più godrete, come detto, di due anni di assistenza tecnica su ciò che acquistate. Per ogni problematica vi basterà chiamare il supporto per avere tutto l’aiuto necessario.

Altresì, nei primi dodici mesi dall’acquisto, potrete godere della possibilità di andare in un qualunque Apple Store del mondo per avere l’aiuto che vi serve.

Vi ricordiamo poi che potrete dilazionare il pagamento dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il servizio interno e infine, si può perfino utilizzare del reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

iPhone 14 è lo smartphone che tutti vogliono oggi; costa solo 907,00€, ha 128 GB di memoria, tutte le ultime tecnologie del marchio americano e dispone di due fotocamere premium da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR, Slow Motion, Cinema Mode e molto altro ancora. Approfittate di questa offerta prima che termini lo sconto e ritorni al suo prezzo di partenza (1079,00€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.