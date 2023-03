iPhone 14 Plus: TOP di gamma in SUPER sconto su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta dell’autonomia esagerata, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone 14 Plus, un dispositivo che fa della batteria la sua killer feature. Di fatto, è un telefono generoso, dalle dimensioni importanti e che sicuramente non far caso di tutti. Questo esemplare infatti, vanta le medesime caratteristiche dell’iPhone 14 ma presenta un display da 6,7” è una batteria che assicura due giorni di uso intenso con una singola carica.

Se per voi la batteria dei dispositivi moderni è un problema concreto, con questo gioiello potrete dimenticarvi di tutti i guai, di tutte le ansie dovute ai consumi fogli dei nuovi gadget. iPhone 14 Plus infatti, dura tantissimo e noi ve lo possiamo assicurare perché lo abbiamo testato in lungo il largo nei mesi precedenti.

Lo trovate su Amazon ad un prezzo veramente speciale: solo 1040,99 € al posto di 1309,00 €, nella sua colorazione galassia e con ben 256 GB di memoria interna.

iPhone 14 Plus: il batteryphone che aspettavi

Ovviamente è un prodotto nuovo, con Iva inclusa e possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Amazon vedrà anche la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, di un anno con il costruttore, con supporto tecnico e logistico di un anno. Dulcis in fundo, si potrà perfino dilazionare l’importo dell’articolo in micro pagamenti con il servizio di Cofidis oppure in cinque comode rate a tasso zero con il sistema interno al sito.

iPhone 14 Plus presenta il processore Apple bionic A15 con modem 5G integrato, una vera chicca per gli appassionati, in grado di sprigionare una potenza unica. I giochi e le applicazioni gireranno come un fulmine e non dovrete neppure temere le performance sul fronte fotografico.

A bordo troverete due lenti da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che realizzano scatti meravigliosi anche al buio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di fare il vostro questo gioiello dell’autonomia infinita con il 20% di sconto sul prezzo di listino. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o peggio, prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.