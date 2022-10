iPhone 14 Plus: tempi di consegna dilatati, che succede?

Sembra che i tempi di consegna dei nuovi iPhone 14 Plus stiano aumentando a dismisura. I modelli base sono ampiamente disponibili, mentre i Pro sono ancora richiestissimi.

Per chi non lo sapesse, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i più cercati di sempre; la domanda è alle stelle e sembra superare perfino quella dei precedenti iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Questo è quanto rivelato in queste ore da un rapporto emerso sul web. La domanda dei modelli 14 e 14 Plus invece, non convince, ma le cose potrebbero cambiare per il Plus.

iPhone 14 Plus: forse ci sono buone speranze

Come ha affermato il Product Availability Tracer degli analisti di JP Morgan, sembra che il modello Pro sia il più popolare; la situazione è stabile e c’è una domanda forte per la gamma premium. Le versioni non Pro non stanno convincendo, invece.

Il lato positivo di quest’ultima line-up potrebbe essere proprio legato alla variante più generosa, quella da 6,7 pollici. Il debutto del device stesso è previsto per il 7 ottobre e i tempi di consegna di questo telefono stanno iniziando ad estendersi in quasi tutto il globo, tranne che negli USA. JP Morgan crede che il fattore scatenante sia l’arrivo prossimo del dispositivo sul mercato internazionale. D’altronde, siamo al 3 ottobre e venerdì lo smartphone sarà ampiamente disponibile.

Dobbiamo ricordarvi che questo smartphone ha uno schermo generoso da 6,7 pollici, dotato di tecnologia OLED ma con un refresh rate di 60 Hz, a differenza dei modelli Pro che raggiungono i 120Hz. Il processore è l’Apple Bionic A15, con un core attivo in più rispetto ad iPhone 13 e con 6 GB di RAM di tipo LPDDR4X. Le novità sono molto poche, ma rispetto all’iPhone 14 da 6,1″, lui è una vera novità e sostituisce definitivamente la gamma Mini. Lo trovate in preordine su Amazon a 1179,00€ nella sua configurazione con 128 GB di spazio e in colorazione azzurra.

