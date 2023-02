iPhone 14 Plus: sconto NO IVA per tutte le varianti su Amazon (anche in 12 rate)

Tra le offerte del momento proposte da Amazon c’è la possibilità di acquistare iPhone 14 Plus al prezzo scontato del 18%. Tale sconto equivale alle tradizionali promo NO IVA in cui un prodotto viene proposto con un taglio di prezzo equivalente proprio al valore dell’IVA. Per effetto di questa promozione, quindi, è possibile acquistare iPhone 14 Plus in offerta al prezzo scontato di 966 euro invece di 1.179 euro per la variante da 128 GB. In sconto, però, ci sono anche le versioni da 256 GB e 512 GB. Da notare che è possibile optare per il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per verificare i modelli in sconto è possibile accedere alla pagina Amazon di iPhone 14 Plus dal link qui di sotto.

iPhone 14 Plus: ora in offerta su Amazon con uno sconto NO IVA

Il nuovo iPhone 14 Plus è la scelta giusta per poter contare su di un iPhone con display grande (pannello OLED e diagonale da 6,7 pollici) senza dover sostenere la spesa per l’acquisto di iPhone 14 Pro Max, ora disponibile a circa 1.500 euro. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. C’è il SoC Apple A15 Bionic oltre ad una doppia fotocamera posteriore. Il punto di forza è l’autonomia, decisamente al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Plus con uno sconto NO IVA. Di conseguenza, la promozione consente di acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 966 euro invece di 1.179 euro per la variante da 128 GB. In sconto ci sono anche le versioni da 256 GB e 512 GB. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

