iPhone 14 Plus a prezzo del modello base su Unieuro

Con Apple iPhone 14 Plus hai uno smartphone dallo schermo generoso. Grazie al suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici vivi un’esperienza immersiva mentre guardi i tuoi contenuti. Oggi tutto questo lo acquisti allo stesso prezzo del modello base su Unieuro. Mettilo ora in carrello a soli 979 euro, invece di 1179 euro. Si tratta di un’occasione incredibile che non puoi lasciarti scappare.

Tra l’altro, con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 326,33 euro al mese. Ottieni questo mini finanziamento vantaggioso selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’acquisto mentre le restanti lo stesso giorno dei due mesi successivi.

iPhone 14 Plus: il grande di Apple ora a un piccolo prezzo

Nonostante Apple iPhone 14 Plus offra uno schermo grande e generoso, lo acquisti su Unieuro a un piccolo prezzo. Questo grazie alla nuova promozione Back To School. Tornando allo smartphone in questione, oltre a un’ampia area di intrattenimento, hai un supporto potente alle tue attività multimediali. Infatti, a spingere questo telefono verso prestazioni brillanti c’è il processore A15 Bionic.

Fotocamera e batteria sono eccellenti per scatti sempre perfetti e un’autonomia di lunga durata, per tutto il giorno e oltre. Acquistalo ora a soli 979 euro, invece di 1179 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.