iPhone 14 Plus potrebbe essere un altro disastro commerciale?

Secondo quanto stimano alcuni analisti in rete, sembra che Apple possa andare incontro ad una grossa delusione quest’anno. Il motivo è semplice: iPhone 14 Plus potrebbe essere una delusione, proprio come i modelli Mini. Ma com’è possibile?

L’azienda ha optato per questo tipo di device proprio per compensare le basse vendite della serie da 5,4″. Purtroppo però, il nuovo telefono avente un pannello da 6,7 pollici e un’autonomia al top, da una prima stima dei preordini vista ieri, sembra che non sia riuscito a conquistare il cuore degli utenti.

iPhone 14 Plus: perché non ha convinto?

Questo dispositivo è arrivato come una contromisura dell’azienda per compensare le basse vendite di iPhone 12 mini e 13 mini, visto che Tim Cook si è reso conto che la clientela non è più interessata ai gadget di piccole dimensioni. Ecco che quindi un melafonino “grande” ma non Pro si pensava potesse essere un Best Buy assoluto. Ad oggi non sembra, ma tutto è da vedere.

Da quanto stima l’analista Ming-Chi Kuo, la prima serie di ordini di device di Apple è stata dominata dalle iterazioni di punta. Ad oggi, l’85% delle prenotazioni fa riferimento al gadget con Dynamic Island nella versione da 6,1 o 6,7″.

Sulla gamma basica, iPhone 14 Plus ha riportato giusto un 5% delle vendite, mentre il base il 10%. Noi pensavamo il contrario… sono gli stessi dati del modello Mini, giusto per saperlo. Ad oggi è troppo presto per giudicare a meno di 24 ore dall’apertura dei preorder, ma staremo a vedere.

A nostro avviso questo smartphone non è un flop, anzi. È il più sensato, se ci pensate: autonomia eccezionale, fotocamere top, buon processore, schermo bello e molto altro ancora. Certo, ha un prezzo elevato e questo potrebbe fare la differenza. Molti utenti potrebbero scegliere un iPhone 13 Pro o un 13 Pro Max avente uno street price simile.

Voi cosa ne pensate? Ne acquisterete uno? iPhone 14 Plus lo trovate su Amazon a 1179,00€ con spedizione gratuita.

