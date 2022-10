iPhone 14 Plus: in origine si doveva chiamare "iPhone 14 Max"

Secondo quanto si osserva dal sito ufficiale di Apple, sembra che iPhone 14 Plus, in origine, si sarebbe dovuto chiamare “iPhone 14 Max”, proprio come affermavano i primi rumors in merito.

Il riferimento al nome originale del prodotto è apparso su tutti i siti dell’azienda. Verosimilmente, sembra che l’OEM di Cupertino avesse scelto questo moniker per il terminale da 6,7 pollici di fascia bassa della compagnia. Alla fine, la società deve aver cambiato nome all’improvviso.

iPhone 14 Plus: come mai il cambio di nome?

A riportate l’indiscrezione ci ha pensato il blog olandese di iCreate. Pare che Apple chiamasse il Plus come “iPhone 14 Max” ed è perfino emerso un documento di supporto che ci ha aiutato a indentificare subito il proprio melafonino. C’è proprio un’immagine sul web che reca scritto “iPhone 14 Max colors“.

Inoltre, è emersa una pagina relativa alle conformità e alle normative dei prodotti dell’azienda in cui Apple si riferiva al telefono basico da 6,7 pollici con l’appellativo “iPhone 14 Max”.

In teoria, i leaks riportavano tutti questo suffisso Max. Noi siamo stati – da subito – convinti che Apple volesse utilizzare il suffisso Plus, visto che un’unica fuga di notizie (però molto veritiera) faceva riferimento a questo nome per il dispositivo. Era dai tempi della gamma iPhone 8 che non avevamo questo appellativo.

A‌d ogni modo, giusto per essere chiari: iPhone 14 e 14 Plus sono “lo stesso telefono” ma con batteria differente e con uno schermo di dimensioni diverse (6,1 e 6,7 pollici). L’azienda deve aver pensato che questo prodotto “gigante” sarebbe potuto essere il game changer per molti utenti, ma con uno street price simile a quello dell’iPhone 13 Pro Max, molti clienti hanno optato per il super top dello scorso anno.

Come dar loro torto… Se volete il Plus lo trovate su Amazon a 1179,00€ in preordine. Arriverà sugli scaffali dei principali retail di elettronica di consumo a partire dal 7 ottobre 2022.

