iPhone 14 Plus: il batteryphone più potente, oggi costa solo 999€

Il meraviglioso iPhone 14 Plus è uno dei batteryphone più incredibili che vi siano; il device infatti è dotato di una serie di caratteristiche tecniche premium che ve lo faranno amare ad ogni utilizzo. Prima di addentrarci nella sua disamina, vogliamo ricordarvi il suo prezzo di listino: 1179,00€, ma grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, potrà essere tuo ad un costo sensazionale. Solo 999,00€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio è quello di non pensarci troppo e di comprarlo immediatamente perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

iPhone 14 Plus: questo è il miglior device se cerchi tanta autonomia

Il terminale vanta un rapporto qualità-prezzo favoloso anche perché questo è un top di gamma in tutto per tutto, con pochissime rinunce. Pensate che la sua killer feature è proprio l’autonomia esagerata. Con la batteria di cui è dotato farete anche due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Inoltre, presenta il supporto alla fast charge via cavo Lightning a 30W e c’è anche la wireless charging. Non di meno, potrete adoperare anche la tecnologia MagSafe per fornire potenza al vostro telefono o, perché no, anche per dotarlo di simpatici accessori che possono stravolgere l’esperienza d’uso: powerbank Magsafe, Wallet, gadget per auto e non solo.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che fa girare fluidi tutti i software presenti a bordo del device ma anche quelli che scaricherete dall’App Store. Lo schermo è un pannello OLED Retina da 6,7 pollici con cornici contenute e con un notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori. Ottimo anche il comparto fotografico con sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno. A soli 999,00€ questo è il miglior smartphone che vi sia in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.