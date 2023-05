iPhone 14 Plus: il BATTERYPHONE che dura tantissimo, oggi costa POCHISSIMO

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente strepitosa. Il meraviglioso iPhone 14 Plus, con memoria interna da 128 GB e in colorazione azzurra, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 949,00€, spese di spedizione incluse.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta sensazionale, incredibile, che vi farà risparmiare il 20% sul valore di listino di questo prodotto; mica poco. Considerate poi che avrete tantissimi altri vantaggi esclusivi al seguito. In primo luogo, citiamo la consegna celere e immediata: in pochissimi giorni arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo aggiuntivo, ma non solo. Volendo, potrete farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Altresì avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci saranno due anni di garanzia con assistenza dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e, infine, potrete anche dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate, dunque? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

iPhone 14 Plus (128 GB): un’offerta che non puoi dimenticare

Questo smartphone di Apple è il batteryphone per eccellenza: è un dispositivo che ha una batteria eccezionale, sensazionale, che consente un utilizzo intenso anche di due giorni con una singola carica. Ha uno schermo OLED da 6,7 pollici di ultima generazione con cornici contenute e notch al seguito per la selfiecam e i sensori.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G incluso che vi permetterà di far girare fluidi anche i videogiochi più impegnativi dal punto di vista energetico. Ottime le fotocamere di punta che girano video in altissima risoluzione e presentano tante chicche software: Cinema Mode, Action Mode, Panorama, Slow-Motion e non solo.

A soli 949,00€ questo iPhone 14 Plus è il best buy del giorno; approfittatene adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.