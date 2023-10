iPhone 14 Plus: il batteryphone che dovete comprare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Apple ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione azzurra, si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 849,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon.

iPhone 14 Plus: un device come questo è incredibile

Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché è un gadget ancora attualissimo, con un design “classic” che non passa mai di moda, è costruito in maniera impeccabile con materiali nobili e pregiati. Inoltre è resistentissimo e il merito è del Ceramic Shield, un vetro che è stato ideato dal colosso di Cupertino e che protegge il display del gadget, cuore pulsante di tutto il dispositivo. A proposito di questo, vi segnaliamo che vi è un pannello OLED Retina da 6,7 pollici con cornici contenute e notch di piccole dimensioni. Ad alimentare il device invece, troviamo il processore Apple Bionic A15 con modem 5G incluso: prestazioni al top in ogni contesto, anche sul versante gaming o nell’utilizzo quotidiano sui social o, perché no, anche con le app di video editing.

La batteria assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso, anche due e mezzo con un uso moderato e ciò implica che questo è un vero batteryphone; all’interno della line-up di Apple è quello con l’autonomia più elevata. Non di meno, si ricarica via Lightning o con la MagSafe, oltre che con la classica wireless charging. Le fotocamere sono premium e sono due lenti da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano scatti assurdi anche al buio.

Con un prezzo di soli 849,00€, spese di spedizione incluse, vi porterete a casa un vero e proprio gioiello senza compromessi, uno smartphone meraviglioso che fa delle dimensioni (e dell’autonomia) il suo punto di forza. Viene venduto e spedito da Amazon e c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.