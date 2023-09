iPhone 14 Plus: il batteryphone che costa solo 899€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone davvero incredibile di casa Apple; si chiama iPhone 14 Plus ed è il batteryphone di riferimento del settore. Oggi abbiamo anche il suo successore, iPhone 15 Plus, ma questo dispositivo è ancora più conveniente perché, a differenza del modello del 2022, costa molto, ma molto di meno: solo 899,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

Rispetto all’iterazione uscita da poco sul mercato, andrete a risparmiare diverse centinaia di euro e l’esperienza utente complessiva non risulterà poi così differente (complice l’eccellente ottimizzazione hardware-software del costruttore di Cupertino). Insomma, se volete un gadget che vi duri e che sia performante allo stesso tempo, questo è l’articolo che dovete acquistare su Amazon. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione e siate veloci.

iPhone 14 Plus: il best buy del giorno su Amazon

Questo batteryphone è davvero incredibile: oltre a presentare una batteria esagerata che assicura giorni di utilizzo intenso con una singola carica (e si ricarica mediante Lightning, via wireless o con la MagSafe Technology), il dispositivo è anche potentissimo. Il merito è dell’ottimo processore Apple Bionic A15 che, rispetto al chipset del 2021, aggiunge un cuore sulla GPU, a tutto vantaggio della user experience quando si sfrutta il device con app pesanti e impegnative. Ottimo poi il display Super Retina OLED da 6,7 pollici con notch di piccole dimensioni, cornici sottili e contenute e non solo. Il frame è in alluminio e il retro è in vetro; anteriormente invece, lo schermo è protetto dal Ceramic Shield.

iPhone 14 Plus con 128 GB di memoria interna e in colorazione azzurra a soli 899,00€ è veramente unico e irripetibile; non lasciatevelo sfuggire. Ci troviamo di fronte ad un batteryphone che promette anche due giorni di utilizzo intenso con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.