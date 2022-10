iPhone 14 Plus è su Amazon ADESSO: già quasi finito (sii rapido)

Oggi è il giorno. Finalmente, iPhone 14 Plus è disponibile in vendita e puoi trovarlo anche su Amazon. Sii veloce, scegli il modello che preferisci e completa il tuo ordine ora. Infatti, è già quasi finito. Ecco tutti i modelli, divisi per taglio di memoria e colori:

128GB a 1179€ : Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

256GB a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

Per la prima volta, Apple lancia una versione XL del suo modello standard. Display di dimensioni super generose, batteria che promette la tranquillità di completare più di una giornata di utilizzo e colori bellissimi.

Un dispositivo che, proprio perché nuovissimo, è stato largamente atteso dagli utenti, che adesso potranno finalmente acquistarlo direttamente su Amazon, usufruendo eventualmente anche di un piano di rateizzazione. Scegli il modello di iPhone 14 Plus che preferisci e non perdere l’occasione di accaparrartelo adesso, prima che le scorte finiscano e ci sia da aspettare troppo per riceverlo a casa. Ricorda, spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.