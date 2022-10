iPhone 14 Plus è qui: acquistetelo ORA, a patto che...

Ci siamo: dopo settimane dal debutto dei nuovi melafonini premium di casa Apple, finalmente è arrivato anche da noi iPhone 14 Plus. Su questo prodotto ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Noi pensavamo che fosse una “genialata”, mentre altri ipotizzavano un flop al Day One. Purtroppo, i dati di vendita vanno nella seconda direzione ma pare che le cose stiano cambiando rapidamente con l’avvento sul mercato.

Di fatto, oggi è possibile trovare sugli scaffali di tutti i retrail mondiali e su Amazon il nuovissimo iPhone 14 Plus che è, semplicemente, un iPhone 14 “più grande”. Ma le novità non finiscono qui. Pesa di più e ha un pannello più generoso, adatto per chi ama i “padelloni”. E basta? NO. La sua killer feature è la batteria che promette un’autonomia da record. Sebbene sia fisicamente inferiore a quella di iPhone 14 Pro Max, in realtà l’assenza del chip A16, del display ProMortion, dell’Alywas On Display e non solo fa sì che il terminale sia destinato a durare tantissimo.

iPhone 14 Plus: cosa dobbiamo dire di lui?

Oggi è disponibile all’acquisto in oltre 40 paesi del mondo (dagli USA all’Italia, dalla Malesia all’Arabia Saudita, dalla Turchia e non solo). Sì, anche da noi e lo potete prendere da questo link.

Fra le funzionalità di punta troviamo il chip Apple Bionic A15, lo stesso di iPhone 13 Pro ma con un core attivo in più, il supporto alla comunicazione satellitare (al momento disponibile solo negli USA e in Canada), delle fotocamere migliorate con action mode, un design interno tutto nuovo (è più facile da riparare grazie al pannello posteriore rimovibile) e un display OLED da 6,7 pollici con supporto ai 60 Hz.

Se volete comprarlo, sappiate che la versione da 128 GB è andata a ruba. Al suo posto è rimasta la variante da 256 GB a 1309,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo di vendita del prodotto.

Fondamentalmente lo dovete acquistare unicamente per un motivo: ha una batteria ESAGERATA, e non stiamo scherzando.

