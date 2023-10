iPhone 14 Plus è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche a rate)

Cala ancora il prezzo di iPhone 14 Plus che diventa oggi un best buy assoluto: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 849 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per il modello sullo store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 14 Plus al minimo storico su Amazon

Scegliere iPhone 14 Plus consente l’accesso a uno smartphone completo, veloce e con un’autonomia al top del mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici e il validissimo chip Apple A15 Bionic.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, il Face ID e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. iPhone 14 Plus è uno smartphone ideale per chi cerca un nuovo iPhone da 6,7 pollici e non intende spendere gli oltre 1.000 euro necessari per acquistare il Pro Max.

Si tratta di un dispositivo di ottima fattura, con una super autonomia (la migliore tra tutti gli iPhone) e con specifiche complete. In questo momento, per molti utenti, la nuova offerta disponibile oggi rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus 128 GB al nuovo minimo storico: lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 849 euro, con possibilità di pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

