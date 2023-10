iPhone 14 Plus: BEST BUY a soli 849€ su Amazon

iPhone 14 Plus è uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi. Si presenta come un dispositivo eccellente, versatile, leggero, ma generoso, con un’autonomia degna di nota, capace di fare praticamente di tutto e con uno schermo ampio e risoluto. Di fatto, è stato e continua ad essere un best buy ma oggi, grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, sarà vostro con soli 849,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione ha 128 GB, ma sappiate che potrete scegliere anche altre colorazioni meravigliose. Fate presto perché a questa cifra potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro oppure, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

iPhone 14 Plus è il batteryphone da comprare oggi

Questo smartphone di Apple vanta una serie di caratteristiche da primo della classe: partiamo dalla presenza di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura performance degne di nota anche con un utilizzo intenso. Ottima l’autonomia poi con una batteria generosa che garantisce due giorni di utilizzo con una singola carica. Inoltre, il telefono si ricaricherà rapidamente con la porta Lightning o sfruttando la tecnologia wireless e MagSafe.

Il display è un pannello OLED Retina con notch di piccole dimensioni, cornici contenute e sottili e supporto all’HDR10+. Ottime le fotocamere da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio. Il frame è in alluminio satinato, c’è la back cover in vetro e anteriormente troviamo un vetro Ceramic Shield a protezione dello schermo.

iPhone 14 Plus viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 849,00€, c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, c’è la garanzia di due anni con il rivenditore. Cosa aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.