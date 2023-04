iPhone 14 Plus: autonomia TOP, prezzo SUPER conveniente (solo 999€ su Amazon)

Se state cercando un nuovo smartphone di Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del fantastico iPhone 14 Plus, un dispositivo che fa della batteria esagerata la sua killer feature. Ci troviamo di fronte infatti, ad un flagship in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, di una scheda tecnica eccellente ma di un prezzo decisamente conveniente (scusate la rima). Dal 1179,00 € infatti, sarà vostro con soli 999,00 €, quindi capite bene il grande risparmio che si può ottenere grazie al sito di Amazon: il 15% in meno sul valore di listino, mica poco.

iPhone 14 Plus: Best Buy unico a questo prezzo

iPhone 14 Plus presenta 128 GB di memoria interna ed è disponibile in sei frizzanti colorazioni, ma quella che vogliamo segnalarvi oggi è quella azzurra, semplicemente delicata ma anche elegantissima, adatta veramente a chiunque, anche perché possiede dei toni tendenti al color grigio/ghiaccio.

Con Amazon potrete acquistare oggi lo smartphone e pagarlo in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al sito, anche a tasso zero. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la consegna sarà veramente veloce. Se lo ordinate in pochissime ore sarà a casa vostra entro e non oltre venerdì 14 aprile. La disponibilità è immediata.

Avrete poi la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi esclusivi; citiamo un anno di garanzia con il costruttore e ben due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inutile dire che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia spaziale, dotata di un processore Apple bionic A15 con modem 5G integrato, con uno schermo generoso da 6,7” OLED che si vede bene in ogni condizione di luce e una batteria che assicura due giorni di uso intenso con una singola carica. Il comparto fotografico poi è fantastico perché assicura scatti nitidi anche al buio e video in 4K HDR Dolby Vision. Cosa volere di più quindi?

Fate presto e fate vostro questo iPhone 14 Plus a soli 999,00 € con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.