iPhone 14 Plus: autonomia infinita, dimensioni generose e sconto importante

Se state cercando un nuovo smartphone dall’autonomia esagerata, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso – quanto gigante – iPhone 14 Plus, un mostro di dimensioni (passateci il termine) ma che fa dell’autonomia incredibile la sua killer feature. È arrivato sul mercato ad inizio ottobre dopo una timida presentazione avvenuta il 7 settembre durante l’ultimo keynote di Apple. Siamo felici di constatare che il prezzo di questa meraviglia sta iniziando a scendere clamorosamente su Amazon. Di fatto, da 1179,00€ ora si può portare a casa con 1099,00€. Certo, è sempre una cifra “folle” per un telefono, ma vi assicuriamo che il valore di questo prodotto non si può descrivere. La bellezza di fare due giorni (e anche di più) con una singola carica è qualcosa che – per molti utenti – è ancora “fantascienza”.

Il dispositivo si trova nella sua variante basica da 128 GB di memoria interna; la colorazione in sconto è quella “mezzanotte” ma vi invitiamo a controllare anche le altre perché i loro prezzi tendono a salire e scendere senza una logica ben precisa.

iPhone 14 Plus: ottimo se cercate un’autonomia da fuoriclasse

Comprandolo da Amazon poi, si avrà diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; pensiamo alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, ma ancora. Ci sono le spese di spedizione incluse nel costo del device.

Il telefono vanta il processore Apple Bionic A15 sotto la scocca, un modem 5G di Qualcomm, due fotocamere di punta da 12 Megapixel ciascuna e che girano video in 4K HDR, dotate di Cinema Mode, slow-motion, stili fotografici e non solo.

iPhone 14 Plus è un investimento per il futuro; verrà aggiornato per tantissimi anni e presenta una batteria dalla durata eccezionale. Compratelo ora a 1099,00€ prima che il suo prezzo ritorni allo stato originale.

