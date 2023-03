iPhone 14 Plus a soli 999€ su Amazon: offerta da non lasciarsi sfuggire

Se state cercando un telefono nuovo, e magari lo desiderate di Apple e con una buona autonomia, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso -e potentissimo – iPhone 14 Plus, un dispositivo che, nella sua versione Midnight con 128 GB di storage interno, si porta a casa con soli 999,00€, spese di spedizione comprese. Lo trovate su Amazon e questo vorrà dire che godrà di tutti i vantaggi del caso. Andiamo ad esaminarli uno per uno.

iPhone 14 Plus su Amazon a 999€: imperdibile

Partiamo con ordine: il device è un vero e proprio batteryphone dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. È un gadget fantastico, che sarà a casa vostra in pochissimi giorni grazie alla spedizione celere e alla consegna gratuita. Il merito andrà all’ottimo servizio di Amazon che fornisce rapidità e qualità.

Come non citare poi l’anno di garanzia con Apple, valido presso qualsiasi Apple Store del mondo e ulteriormente estendibile con AppleCare o AppleCare+. In seconda istanza abbiamo i due anni di garanzia con Amazon che vi faranno dormire sonni tranquilli. L’assistenza avverrà via chat o via telefono grazie agli operatori che saranno pronti ad aiutarvi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Dulcis in fundo, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Come non segnalare la presenza del reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Il telefono è eccezionale: schermo OLED da 6,7 pollici Retina che si vede bene in ogni condizione di luce, ma non solo. Processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e fotocamere di punta da 12 Mpx ciascuna con Cinema Mode, Action Mode e molte altre chicche software. Approfittate di questa promozione per fare vostro, a soli 999€, l’iPhone con la batteria più esagerata di sempre: due giorni di utilizzo intenso con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.