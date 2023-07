iPhone 14 Plus: a meno di 980€ è il miglior iPhone da comprare oggi

Se state cercando un nuovo batteryphone e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione Galassia di Apple. Il dispositivo, un vero best buy su tutta la linea, oggi costa solo 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Noi vi suggeriamo di prenderlo al volo se siete interessati perché solitamente tende ad andare a ruba; fate presto perché le scorte potrebbero finire, o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

iPhone 14 Plus: il batteryphone che volevi ad un prezzo fantastico

Considerate poi che la consegna sarà sempre celere e immediata; in pochissimi giorni riceverete il device a casa vostra senza spendere un singolo centesimo in più e, dulcis in fundo, potrete anche scegliere la consegna programmata o potete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Fra i numerosi vantaggi di Amazon dobbiamo citare la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Vi è un singolo anno di garanzia con Apple, due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Se l’importo vi sembra ancora troppo alto, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate quindi?

iPhone 14 Plus è un terminale eccellente, dotato di un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da una batteria che dura tantissimo. Il display è un bellissimo pannello Retina OLED da 6,7 pollici super risoluto. Non lasciatevelo sfuggire perché è anche un ottimo cameraphone di pregio. Di fatto, presenta due sensori all’avanguardia da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. Ha un bellissimo frame in alluminio satinato e la back cover in vetro super resistente con MagSafe e wireless charging. A 979,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.