iPhone 14 Plus: a meno di 1000€ su Amazon è un Best Buy

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non volete spendere più di mille euro, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Stiamo parlando di iPhone 14 Plus, l’ultimo controverso melafonino arrivato sul mercato nei primi giorni di ottobre. È uno smartphone dal display generoso, dall’estetica preponderante e con caratteristiche tecniche davvero eccellenti. Presenta un processore Apple Bionic A15, una batteria che è in grado di durare due giorni con un utilizzo stress e uno schermo OLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Pensate che da 1179,00€ si può portare a casa con soli 999,00€ su Amazon.

iPhone 14 Plus: il telefono perfetto per chi cerca un battery-phone

Ovviamente le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo, ma ci sono altri vantaggi se comprerete il telefono da Amazon; in primo luogo citiamo la doppia garanzia. Da un lato c’è quella di Apple stessa per un anno e dall’altro invece, quella dello store americano che dura due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte via chat o via telefono. Volendo si può perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e, in casi estremi, sappiate che c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Sono tanti i motivi che possono spingervi ad acquistare un telefono del genere ma dovete sapere che con un risparmio pari al 15% sul prezzo di listino, vi porterete a casa un vero e proprio gioiello. La versione in sconto presenta 128 GB di memoria interna, è in colorazione Mezzanotte e presenta caratteristiche uniche che oramai sappiamo tutti a memoria. Questo telefono vi può durare anche due giorni con una singola carica e con un utilizzo stress: si potrebbe dire che “è quasi magia, Apple” (CIT).

Ad ogni modo, scherzi a parte, fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.