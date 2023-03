iPhone 14 Plus a 999€ su Amazon: offerta IMPERDIBILE per poche ore

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e desiderate un prodotto della mela, abbiamo una bellissima notizia per voi. Di fatto, l’ammiraglia next-gen dotata di schermo da 6,7 pollici OLED Retina, processore Apple Bionic A15 con modem 5G e fotocamere di punta, si trova su Amazon a soli 999,00€. Parliamo ovviamente dell’iPhone 14 Plus, un prodotto più unico che raro, una vera chimera nel panorama dei dispositivi di Cupertino.

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà immediata. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Ricordatevi che c’è, volendo, anche Klarna (esterno ad Amazon) per suddividere il tutto in tre soluzioni oppure in una unica, però dopo trenta giorni dal momento in cui si effettua l’ordine. Insomma, i modi per comprare senza pensiero ci sono, approfittatene.

In più, oltre alla garanzia di Amazon di due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, si può usufruire della garanzia del costruttore per un anno, valida in tutti gli Apple Store.

iPhone 14 Plus: il top per chi cerca un prodotto dall’autonomia esagerata

iPhone 14 Plus è un’ammiraglia in tutto e per tutto, ma la si sceglie per due motivi: per lo schermo generoso da 6,7 pollici che consente di usare il telefono come un piccolo tablet e per la batteria che assicura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica.

Le ottiche sono due lenti da 12 Mpx che girano video in 4K HDR, scattano foto nitide anche al buio, ma non solo. iPhone 14 Plus è potentissimo; merito del processore Apple Bionic A15 che integra un modem per la connettività next-gen, il 5G. A soli 999,00€ è da acquistare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.