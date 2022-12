iPhone 14 Plus: a 999€ è il regalo di fine anno che aspettavamo

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta presente su Amazon; il nuovo iPhone 14 Plus, il modello gigante da 6,7 pollici “non Pro”, oggi si porta a casa con soli 999,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo. Questo smartphone, arrivato sul mercato con un notevole ritardo rispetto agli altri tre modelli della gamma, è un battery-phone eccellente, in grado di garantire un’autonomia invidiabile con una singola carica. Con lui potrete davvero dimenticarvi il powerbank a casa e girare in totale libertà.

Per parlare dei vantaggi di Amazon non possiamo non citare le consegne gratuite, ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con la piattaforma di Cofidis. La garanzia è duplice, infatti troviamo quella di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, via chat o via telefono.

iPhone 14 Plus: a 999€ è imperdibile

Esteticamente, iPhone 14 Plus presenta il medesimo design di iPhone 14 ma con dimensioni differenti, ereditate dal modello Pro Max. Lo schermo è un pannello OLED da 6,7 pollici Retina XDR, le cornici sono contenute e c’è il notch con tutti i sensori all’interno.

Posteriormente troviamo due ottime fotocamere da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR, in slow-motion, in Cinema Mode, in Action Mode e presentano anche gli stili fotografici.

Il processore di bordo è l’ottimo Apple Bionic A15 già visto in iPhone 13 ma con un core attivo in più; la memoria minima è da 128 GB e c’è il modem 5G integrato. È un telefono leggero ma con una batteria esagerata, veramente unica nel suo genere. A 999,00€ è lo smartphone più equilibrato sul fronte delle prestazioni così come sul comparto fotografico. Fate presto, perché crediamo che a questo prezzo andrà a ruba in pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.