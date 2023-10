iPhone 14 Plus a 899€: non cercate altro, lui è "quello da comprare"

Oggi vi parleremo di uno smartphone di casa Apple veramente sensazionale: ci riferiamo all’ottimo iPhone 14 Plus, il batteryphone di riferimento dello scorso anno che oggi, grazie agli sconti folli offerti da Amazon, costa solo 899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi intimorire dal prezzo elevato, di fatto questa è una vera occasione. Solitamente costerebbe almeno 300€ in più ma adesso, alla cifra a cui viene proposto, diventa un best buy assoluto senza compromessi e senza rivali.

Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione anche perché con il noto portale di e-commerce avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, per non dimenticare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Concludiamo ricordandovi che avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, con il rivenditore. Insomma, questo è un vero prodotto di punta perfetto per chi vuole un melafonino dall’autonomia eccellente ma dal risparmio esagerato.

iPhone 14 Plus: non lasciatevelo sfuggire

iPhone 14 Plus si presenta con un design mozzafiato, un display generoso da 6,7 pollici OLED con cornici sottili e notch al seguito, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e vanta specifiche tecniche assurde. Ci troviamo di fronte ad un prodotto dall’autonomia infinita e dal comparto fotografico all’avanguardia con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio. Si ricarica via Lightning, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Costa solo 899,00€ nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna. Fate presto se siete interessati, perché a questa cifra potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.