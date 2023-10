iPhone 14 Plus a 899€: lo paghi anche in comode rate

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone top di gamma di casa Apple, l’iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 899,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 Plus: il best buy del giorno

Non lasciatevi ingannare dal costo contenuto: lui è un vero best buy, un prodotto da comprare se si cerca un melafonino top con tantissima autonomia, che sia capace di reggere due giorni con una singola autonomia e con tantissimi altri pregi al seguito. Uno fra tutti infatti, è lo schermo OLED da 6,7 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici contenute, con un frame in alluminio super ergonomico e una back cover che supporta la fast charge wireless e la ricarica mediante MagSafe. Come non citare poi il processore di punta, l’Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura scatti assurdi anche al buio, video di qualità cinematografica e molto altro ancora. Fra le altre cose, può girare video in slow-motion, in action mode e può scattare foto panoramiche di altissimo profilo. Ottima poi la selfiecam HD per autoscatti meravigliosi e videocall “pro”.

Con Amazon poi, potrete avere tantissimi vantaggi esclusivi: il costo contenuto di 899,00€ potete anche dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Non di meno, si può godere anche del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Con il costruttore usufruirete di un anno di garanzia ma con il rivenditore avrete accesso a due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Con un costo così non potete lasciarvelo sfuggire: iPhone 14 Plus a 899€ è da comprare subito.

