iPhone 14 Plus: a 899€ è il batteryphone di riferimento, anche a rate con Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un vero batteryphone, un prodotto che ha segnato la storia della telefonia mondiale recente; iPhone 14 Plus si è posizionato da subito come un device volto a garantire un’autonomia mostruosa, forse la più elevata del settore. Ci troviamo di fronte ad un gadget importante, nelle dimensioni e nella sua costruzione generale e, grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che, rispetto al valore iniziale di oltre 1179€, si risparmiano diverse centinaia di euro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e fatelo vostro oggi prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano o prima che finisca la promo dedicata.

iPhone 14 Plus: il batteryphone più economico

Considerate che oggi è in commercio il modello erede, iPhone 15 Plus, che però ha un prezzo molto più alto: 1129€ di listino per il taglio da 128 GB. A 899€ questo device diventa però imperdibile, soprattutto per gli appassionati di tecnologia che vogliono un melafonino dall’autonomia infinita: due giorni con un utilizzo intenso, con possibilità di ricaricarlo via MagSafe o con la wireless charging. Sappiate che questo è anche un cameraphone di alto profilo con sensori avanzati da 12 Mpx ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto incredibili anche al buio. Il chipset interno, il SoC Apple Bionic A15 con modem 5G, è un portento e assicura prestazioni pazzesche anche con i giochi più impegnativi. Ottimo il display OLED da 6,7 pollici con cornici sottili e notch di piccole dimensioni.

A soli 899,00€ questo smartphone di Apple è un best buy: è disponibile in diverse colorazioni, presenta più tagli di memoria (che fanno lievitare il prezzo, ovviamente) ma è leggero e comodo da utilizzare visto che è realizzato in alluminio e in vetro. Non lasciatevi sfuggire un prodotto come iPhone 14 Plus. Ricordatevi che Amazon vi darà la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine o con il sistema interno al sito, per gli account selezionati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.