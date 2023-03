iPhone 14 Plus a 1000€: l'OFFERTA che non puoi lasciarti sfuggire

iPhone 14 Plus è il batteryphone del momento; è un dispositivo eccellente, forse non proprio compreso da tutti, ma che, al prezzo speciale di soli 1000,00€ (cifra tonda) non si può proprio ignorare. Lo sconto è altissimo, noi ve lo diciamo. Si risparmiano ben 179€ su un gadget che è uscito da pochissimo sul mercato internazionale. Lo trovate nella colorazione Galassia e con ben 128 GB di memoria interna, non espandibili (come sempre). Ovviamente è disponibile su Amazon con tanti vantaggi esclusivi che vi riportiamo di seguito.

In primo luogo, citiamo la consegna gratuita per tutti i membri iscritti al programma di Prime, con consegna celere in pochissimi giorni e possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Si può godere di un anno di garanzia con Apple e di due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, con Amazon. In più, se il prezzo del telefono vi sembrerà troppo alto, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 Plus: imperdibile a 1000€

Inutile dirvi che iPhone 14 Plus a 1000€ è un prodotto semplicemente imperdibile, unico nel suo genere, che costa il giusto ma offre caratteristiche incredibili. Partiamo dalle fotocamere che assicurano foto e video di alto livello, con tante chicche software al seguito (cinema mode, action mode, slow-motion, ritratti, foto panoramiche e molto altro ancora).

Lo schermo è un pannello OLED da 6,7 pollici super risoluto, nitido, con risoluzione Retina XDR che si vede bene in ogni contesto. Una delle sue peculiarità però, è proprio la batteria esagerata che assicura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. In più, c’è la ricarica rapida via MagSafe o con la wireless charging. A 1000€ è l’iPhone giusto da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.